Немецкие спецслужбы подозревают принца и экс-депутата Бундестага в попытке госпереворота - СМИ

Детали

Сообщается, что в подготовке госпереворота немецкие правоохранители подозревают 52 человек, 25 из которых задержали сегодня утром. По данным следствия, обвиняемые уже отработали административные структуры "нового государства", а в последние месяцы интенсивно готовились к перевороту, тренируясь в стрельбе и вербуя новых членов.

Так, центральным органом должен был стать "Совет", который бы возглавлял 71-летний принц Генрих XIII Ройс, происходящий из древней немецкой аристократической семьи. Отмечается, что немецкие власти давно классифицировали его как угрозу. Подобно кабинету обычного правительства, "Совет" имел бы различные департаменты в сферах юстиции, иностранных дел и здравоохранения. Их должны были возглавить бывшая депутат ФРГ Биргит Мальзак-Винкеманн, Пол Г., Рут Л., Рене Р. и Мелани Р.

К "Совету" также было быть присоединено "военное подразделение", некоторые члены которого в прошлом служили в Бундесвере. Они должны были обеспечить запланированный захват военной силой. С этой целью они уже создали "компании внутренней безопасности", организованные по военному принципу, и большинство из них были даже вооружены. Начальником "военного подразделения" должен был стать Рюдигер фон П., бывший подполковник Бундесвера.

Среди задач "подразделения" было обеспечить набор новых членов, закупить оружие и другое оборудование, создать защищенную коммуникационную и ІТ- структуры, разработать планы будущего размещения и питания для "компаний внутренней безопасности". Первоочередной задачей был определен набор членов Бундесвера и полицейских.

Сообщается, что летом 2022 года в Баден-Вюртемберг было по меньшей мере четыре встречи, на которых Рюдигер фон П. вербовал новичков. В ноябре 2022 года он вместе с сообщниками пытался завербовать полицейских на севере Германии. В октябре 2022 года, по словам следователей, члены "военного подразделения" разведали казармы Бундесвера в Гессене, Баден-Вюртемберг и Баварию, чтобы проверить их пригодность для размещения собственных войск после госпереворота.

Напомним

Сегодня утром, 7 декабря, в Германии задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота. Среди задержанных есть гражданка россии.