У Німеччині затримали 25 людей за підозрою у підготовці держперевороту

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"Рано вранці сьогодні (7 грудня 2022 р.) федеральна прокуратура заарештувала 22 підозрюваних члени та трьох підозрюваних прихильників терористичної організації на підставі ордерів на арешт слідчого судді федерального суду", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що 22 затримані підозрюються у створенні терористичної організації, 3, серед яких громадянка росії, - у її підтримці.

Повідомляється, що обвинувачені належать до терористичної організації, створеної не пізніше кінця листопада 2021 року, яка поставила собі за мету "подолати існуючий державний порядок у Німеччині та замінити його власною формою правління, яка вже загалом розроблена".

"Члени об'єднання усвідомлюють, що реалізувати цей проект можна лише із застосуванням військових засобів та насильства щодо представників держави. Сюди належить і скоєння вбивств. Обвинувачених об'єднує глибоке неприйняття державних інститутів та вільного демократичного устрою Федеративної Республіки Німеччини", - йдеться у повідомленні.

Також Генпрокуратура ФРН повідомляє, що члени групи дотримуються "конгломерату міфів про змову". Вони твердо переконані, що нині Німеччиною керують члени так званої "глибинної держави". На думку членів об'єднання, "звільнення" обіцяє швидке втручання "Альянсу", що технічно перевершує таємне товариство урядів, спецслужб і збройних сил різних держав, у тому числі російської федерації та Сполучених Штатів Америки. Там, як вказано, твердо переконані, що члени "Альянсу" вже перебувають у Німеччині і що їхня атака на "глибинну державу" неминуча.

«Згідно з проведеними розслідуваннями, є також підозра, що окремі члени об'єднання зробили конкретні приготування для проникнення до німецького Бундестагу за допомогою невеликої збройної групи. Деталі ще треба будпе опрацювати. Подальшим розслідуванням також є визначення того, чи було скоєно кримінальний злочин, пов'язаний з підготовкою тяжкої зради проти федерального уряду (стаття 83 (1) Кримінального кодексу)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогоднішні обшуки спрямовані не лише проти заарештованих, а й проти ще 27 підозрюваних, які спочатку підозрюються у членстві або підтримці терористичної організації.

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