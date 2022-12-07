В Германии задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота

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"Рано утром сегодня (7 декабря 2022 г.) федеральная прокуратура арестовала 22 подозреваемых члена и троих подозреваемых сторонников террористической организации на основании ордеров на арест следственного судьи федерального суда", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 22 задержанных подозреваются в создании террористической организации, 3, среди которых гражданка россии, - в ее поддержке.

Сообщается, что обвиняемые принадлежат к террористической организации, созданной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила своей целью "преодолеть существующий государственный порядок в Германии и заменить его собственной формой правления, которая уже в целом разработана".

"Члены объединения осознают, что реализовать этот проект можно только с применением военных средств и насилия в отношении представителей государства. Сюда относится и совершение убийств. Обвиняемых объединяет глубокое неприятие государственных институтов и свободного демократического устройства Федеративной Республики Германии", говорится в сообщении.

Также Генпрокуратура ФРГ сообщает, что члены группы соблюдают "конгломерат мифов о сговоре". Они твердо убеждены, что в настоящее время Германией руководят члены так называемого "глубинного государства". По мнению членов объединения, "освобождение" сулит скорейшее вмешательство "Альянса", технически превосходящего тайное общество правительств, спецслужб и вооруженных сил разных государств, в том числе российской федерации и Соединенных Штатов Америки. Там, как отмечено, твердо убеждены, что члены "Альянса" уже находятся в Германии и что их атака на "глубинное государство" неизбежна.

"Согласно проведенным расследованиям, есть также подозрение, что отдельные члены объединения сделали конкретные приготовления для проникновения в немецкий Бундестаг с помощью небольшой вооруженной группы. Детали еще предстоит проработать. Дальнейшим расследованием также является определение того, было ли совершено уголовное преступление, связанное с подготовкой тяжкого предательства против федерального правительства (статья 83(1) Уголовного кодекса)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодняшние обыски направлены не только против арестованных, но и еще 27 подозреваемых, которые изначально подозреваются в членстве или поддержке террористической организации.

Напомним

Бывшего офицера немецкого бундесвера обвиняют в шпионаже в пользу россии.