Колишнього офіцера німецького бундесверу звинувачують у шпигунстві на користь росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У четвер у Дюссельдорфі постав перед судом резервіст німецької армії за звинуваченням у наданні конфіденційної військової інформації росії. Про це пише DW, передає УНН.
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Прокуратура стверджувала, що 65-річний підполковник запасу, якого відповідно до німецьких правил конфіденційності ідентифікували як Ральфа Г., з 2014 року працював на російську військову розвідку ГРУ.
Німецьке інформаційне агентство dpa повідомило, що ця людина, яка працює в американській компанії, надала ГРУ інформацію з відкритих та закритих джерел, у тому числі особисті контактні дані високопоставлених німецьких військових.
За словами прокурора, він також надав ГРУ «огляд політики безпеки та оборони Сполучених Штатів та їхніх західних союзників».
Федеральна прокуратура стверджувала, що підсудний знав, що має справу з російськими шпигунами, і що його мотивували допомагати їм — нібито безкоштовно через його симпатію до росії, повідомляє dpa.
Служба військової контррозвідки Німеччини запідозрила дії цієї людини у 2018 році, хоча обшук у його будинку було проведено лише через два роки.
Dpa цитує прессекретаря окружного суду Дюссельдорфа, який заявив, що підсудний частково визнав звинувачення проти нього. Адвокат підсудного заявив, що його клієнт також публічно відповість на звинувачення під час судового розгляду.
Додамо
Останнім часом Німеччина виявила на своїй території кількох підозрюваних у шпигунстві на користь росії.