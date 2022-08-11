Бывшего офицера немецкого бундесвера обвиняют в шпионаже в пользу россии

Детали

Прокуратура утверждала, что 65-летний подполковник запаса, которого в соответствии с германскими правилами конфиденциальности идентифицировали как Ральфа Г., с 2014 года работал на российскую военную разведку ГРУ.

Немецкое информационное агентство dpa сообщило, что этот человек, работающий в американской компании, предоставил ГРУ информацию из открытых и закрытых источников, в том числе личные контактные данные высокопоставленных немецких военных.

По словам прокурора, он также предоставил ГРУ «обзор политики безопасности и обороны Соединенных Штатов и их западных союзников».

Федеральная прокуратура утверждала, что подсудимый знал, что имеет дело с российскими шпионами, и что его мотивировали помогать им — якобы бесплатно из-за его симпатии к россии, сообщает dpa.

Служба военной контрразведки Германии заподозрила действия этого человека в 2018 году, хотя обыск в его доме был произведен только через два года.

Dpa цитирует пресс-секретаря окружного суда Дюссельдорфа, который заявил, что подсудимый частично признал обвинение против него. Адвокат подсудимого заявил, что его клиент также публично ответит на обвинения в ходе судебного разбирательства.

Добавим

В последнее время Германия обнаружила на своей территории нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу россии.