В Германии суд приговорил украинца к наказанию за диверсии с посылками в пользу РФ
Киев • УНН
Высший земельный суд Штутгарта приговорил украинца к 1 году 3 месяцам лишения свободы за планирование поджогов по заданию российской разведки. Двое других обвиняемых оправданы.
Немецкий суд во вторник приговорил украинца к тюремному заключению по обвинению в шпионаже, признав его виновным в планировании поджогов в интересах России, однако двое других украинских обвиняемых были оправданы, пишет УНН со ссылкой на dpa.
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Высший региональный суд Штутгарта назначил наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы. Он пока не комментировал конкретные обвинения.
Трое мужчин в возрасте 22, 25 и 30 лет были арестованы в мае прошлого года в Кельне и Констанце в Германии, а также в швейцарском кантоне Тургау. Их обвинили в участии в диверсионном заговоре, направленном против транспортной сети компании по доставке посылок.
Прокуроры сообщили суду, что по указанию российской разведки мужчины в марте 2025 года отправили в Украину две посылки с GPS-трекерами через украинскую почтовую службу для сбора информации о маршрутах и транспортных процедурах, используемых компанией по доставке посылок. Разведка якобы отдала приказ через посредников из украинского города Мариуполя, пишет издание.
По словам прокуроров, следующим шагом должна была стать отправка посылок с зажигательными устройствами, которые должны были воспламениться во время транспортировки.
Посылки должны были "вспыхнуть в Германии или в других местах по пути к неоккупированным Россией частям Украины и причинить как можно больший ущерб, чтобы подорвать чувство безопасности населения", – заявили прокуроры. Они сказали, что трое мужчин согласились отправить посылки, но их планы были раскрыты, пока они еще готовили нападения.
Обвинение требовало назначить наказание от двух лет и девяти месяцев до четырех лет и трех месяцев, тогда как защита выступала за оправдание всех троих.
В Германии предъявили обвинения украинцу из-за диверсий с посылками09.02.26, 19:36 • 6334 просмотра
Дополнение
Дело напоминает об инциденте 2024 года, когда авиагрузовой пакет загорелся в логистическом центре DHL в Лейпциге, указывает издание. Сотрудники службы безопасности считают, что пакет был подброшен туда в интересах России.
Тогдашний президент Федерального ведомства по охране Конституции Томас Хальденванг сказал, что по счастливой случайности посылка не загорелась во время полета.
Ранее в этом месяце в аэропорту Лейпцига рядом с украинским транспортным самолетом был обнаружен беспилотник, оснащенный взрывчаткой и детонатором. Отдельно другой самолет столкнулся с неизвестным небольшим летательным объектом, который, по мнению властей, мог быть вторым беспилотником.
Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт назвал инцидент "гибридной атакой иностранных государств". Прокуроры расследуют дело по подозрению в попытке спровоцировать взрыв и опасном вмешательстве в воздушное движение.
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