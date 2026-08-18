У Німеччині суд засудив українця за диверсії з посилками на користь рф

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Німецький суд у вівторок засудив українця до тюремного ув'язнення за обвинуваченням у шпигунстві, визнавши його винним у плануванні підпалів на користь росії, але двох інших українських обвинувачених було виправдано, пише УНН з посиланням на dpa.

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Вищий регіональний суд Штутгарта призначив покарання у вигляді одного року та трьох місяців позбавлення волі. Він поки що не коментував конкретні обвинувачення.

Трьох чоловіків віком 22, 25 та 30 років було заарештовано у травні минулого року в Кельні та Констанці в Німеччині, а також у швейцарському кантоні Тургау. Їх звинуватили в участі в диверсійній змові, спрямованій проти транспортної мережі компанії з доставки посилок.

Прокурори повідомили суду, що за наказом російської розвідки чоловіки у березні 2025 року відправили до України дві посилки з GPS-трекерами через українську поштову службу для збору інформації про маршрути та транспортні процедури, що використовуються компанією з доставки посилок. Розвідка нібито видала наказ через посередників з українського міста Маріуполь, пише видання.

За словами прокурорів, наступним кроком було відправлення посилок із запальними пристроями, які мали б спалахнути під час транспортування.

Посилки мали "спалахнути в Німеччині або в інших місцях дорогою до частин України, не окупованих росією, та завдати якомога більшої шкоди, щоб підірвати відчуття безпеки населення", – заявили прокурори. Вони сказали, що троє чоловіків погодилися надіслати посилки, але їхні плани були розкриті, поки вони ще готували напади.

Обвинувачення вимагало покарання від двох років і дев'яти місяців до чотирьох років і трьох місяців, тоді як захист виступав за виправдання всіх трьох.

У Німеччині висунули звинувачення українцю через диверсії з посилками

Доповнення

Справа нагадує інцидент 2024 року, коли авіавантажний пакет загорівся в логістичному центрі DHL у Лейпцигу, вказує видання. Співробітники служби безпеки вважають, що пакет був підкинутий туди на користь росії.

Тодішній президент Федерального відомства із захисту Конституції Томас Хальденванг сказав, що завдяки щасливому випадку посилка не спалахнула під час польоту.

Раніше цього місяця в аеропорту Лейпцига поблизу українського транспортного літака було виявлено безпілотник, оснащений вибухівкою та детонатором. Окремо інший літак зіткнувся з невідомим невеликим літаючим об'єктом, який, на думку влади, міг бути другим безпілотником.

Міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добріндт назвав інцидент "гібридною атакою іноземних держав". Прокурори розслідують справу за підозрою у спробі провокації вибуху та небезпечному втручанні в повітряний рух.

Дрон із вибухівкою врізався в крило українського літака у Лейпцигу - Zeit