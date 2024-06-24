Сотрудник полиции, сопровождавший премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, погиб, а еще один был серьезно ранен в результате дорожно-транспортного происшествия с участием водителя BMW в Штутгарте.
Сегодня утром полицейский, сопровождавший эскорт премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, погиб в результате ДТП, еще один сотрудник полиции получил серьезные ранения, передает УНН со ссылкой на Focus.
Детали
Сегодня, около 11:15 наряд мотоциклистов дорожной полиции Штутгарта сопровождал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по дороге в аэропорт.
"В этот момент 69-летний водитель BWM хотел повернуть налево, но, видимо, не заметил, что перекресток уже был закрыт полицией для колонны, и столкнулась с мотоциклом 61 - летнего мужчины", - говорится в заявлении прокуратуры.
Из-за сильного удара мотоцикл отбросило на другой мотоцикл 27-летнего парня, который оградил перекресток, в результате чего оба полицейских получили тяжелые травмы, 61-летний полицейский вскоре скончался в больнице.
Напомним
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