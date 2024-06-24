Сегодня утром полицейский, сопровождавший эскорт премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, погиб в результате ДТП, еще один сотрудник полиции получил серьезные ранения, передает УНН со ссылкой на Focus.

Детали

Сегодня, около 11:15 наряд мотоциклистов дорожной полиции Штутгарта сопровождал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по дороге в аэропорт.

"В этот момент 69-летний водитель BWM хотел повернуть налево, но, видимо, не заметил, что перекресток уже был закрыт полицией для колонны, и столкнулась с мотоциклом 61 - летнего мужчины", - говорится в заявлении прокуратуры.

Из-за сильного удара мотоцикл отбросило на другой мотоцикл 27-летнего парня, который оградил перекресток, в результате чего оба полицейских получили тяжелые травмы, 61-летний полицейский вскоре скончался в больнице.

Напомним

В центре Тель-Авива задержали мужчину, который, вероятно, пытался напасть на кортеж премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.