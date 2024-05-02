У Тель-Авіві затримали чоловіка за спробу напасти на кортеж Нетаньяху

У центрі Тель-Авіва затримали чоловіка, який ймовірно намагався напасти на кортеж прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, передає УНН із посиланням на ynet.

Деталі

Поліція повідомила, що сьогодні ввечері (четвер) затримала 58-річного чоловіка за підозрою у "спробі нападу на кортеж прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху на вулиці Дізенгоф у Тель-Авіві". Згідно із заявою поліції, він перешкоджав руху, а потім нібито намагався напасти на колону. Підозрюваного доставили до відділу поліції для допиту.