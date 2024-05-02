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У Тель-Авіві затримали чоловіка за спробу напасти на кортеж Нетаньяху

У Тель-Авіві затримали чоловіка за спробу напасти на кортеж Нетаньяху

Київ • УНН

 • 44733 перегляди

58-річний чоловік був затриманий у Тель-Авіві за спробу нападу на кортеж прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і перешкоджання дорожньому руху.

У центрі Тель-Авіва затримали чоловіка, який ймовірно намагався напасти на кортеж прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, передає УНН із посиланням на ynet.

Деталі

Поліція повідомила, що сьогодні ввечері (четвер) затримала 58-річного чоловіка за підозрою у "спробі нападу на кортеж прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху на вулиці Дізенгоф у Тель-Авіві". Згідно із заявою поліції, він перешкоджав руху, а потім нібито намагався напасти на колону. Підозрюваного доставили до відділу поліції для допиту.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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