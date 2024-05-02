В Тель-Авиве задержали мужчину за попытку напасть на кортеж Нетаньяху

В центре Тель-Авива задержали мужчину, который вероятно пытался напасть на кортеж премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, передает УНН со ссылкой на ynet.

Детали

Полиция сообщила, что сегодня вечером (четверг) задержала 58-летнего мужчину по подозрению в "попытке нападения на кортеж премьер-министра Биньямина Нетаньяху на улице Дизенгоф в Тель-Авиве". Согласно заявлению полиции, он препятствовал движению, а затем якобы пытался напасть на колонну. Подозреваемого доставили в отдел полиции для допроса.