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В Тель-Авиве задержали мужчину за попытку напасть на кортеж Нетаньяху
58-летний мужчина был задержан в Тель-Авиве за попытку нападения на кортеж премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и препятствование дорожному движению.
USAID профинансировало строительство нового судна, которое было передано Администрации морских портов Украины - Минразвития
Агентство США по международному развитию (USAID) профинансировало строительство нового судна, которое было передано Администрации морских портов Украины для эксплуатации в порту Рени в Одесской области.
Гражданам Кыргызстана рекомендуют временно воздержаться от поездок в россию
Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендовало своим гражданам временно воздержаться от поездок в россию до отмены дополнительных мер безопасности и усиленного режима контроля при пересечении государственной границы.
Получение травм, нехватка личного пространства: за год внесено 140 представлений о нарушениях в исправительных колониях - Офис Омбудсмена
Во время 538 визитов в места несвободы Аппарат Омбудсмена внес 140 представлений о нарушениях, в частности, о телесных повреждениях осужденных, отсутствии надлежащей медицинской помощи, отсутствии личного пространства из-за переполненности учреждений.
На катерах "Ирпень" и "Рени", которые передала Эстония, подняли флаги ВМС ВСУ
Военно-морские силы Украины получили два катера, подаренные Эстонией, под названием "Ирпень" и "Рени", во время церемонии, на которых были подняты военно-морские флаги в знак включения их в состав украинского флота.
Украина проинформировала Южную Корею о нередких случаях использования рф баллистических ракет из КНДР
Украина обсудила с послом Южной Кореи использование Россией северокорейских ракет и боеприпасов, выразив благодарность за поддержку Южной Кореи в противостоянии российской агрессии.
Украинские ПВО сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом
Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник над Криворожским районом Днепропетровской области.
Более чем в 100 раз за год увеличилось количество соискателей образования, которые перешли на украинский язык - Кремень
Количество учеников, обучающихся на негосударственном языке, уменьшилось с 455 000 до начала полномасштабного вторжения до всего 4 000 с начала вторжения, что означает более чем 100-кратное увеличение количества учеников, которые перешли на обучение на украинском языке за год.
Армия рф в течение дня била по Никопольщине из артиллерии и дронов: повреждены многоэтажки, гимназия, грузовики
Российские войска обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и беспилотников-камикадзе, повредив многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гимназию, предприятие, грузовики и мопед.
Оккупантов в Крыму "штормит": в воинских частях раздаются сирены
Крымский мост перекрыт, звучат сирены.