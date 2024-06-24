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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3122 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У Штутгарті внаслідок ДТП загинув поліцейський, який супроводжував Орбана

Київ • УНН

 • 22597 перегляди

Співробітник поліції, який супроводжував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, загинув, а ще один був серйозно поранений в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю водія BMW в Штутгарті.

У Штутгарті внаслідок ДТП загинув поліцейський, який супроводжував Орбана

Сьогодні вранці поліцейський, що супроводжував ескорт прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, загинув внаслідок ДТП, ще один співробітник поліції отримав серйозні поранення, передає УНН з посиланням на Focus.

Деталі

Сьогодні, близько 11:15 наряд мотоциклістів дорожньої поліції Штутгарта супроводжував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана по дорозі до аеропорту.

"У цей момент 69-річний водій BWM хотів повернути ліворуч, але, мабуть, не помітив, що перехрестя вже було закрито поліцією для колони, і зіткнулася з мотоциклом 61-річного чоловіка", - йдеться в заяві прокуратури.

Через сильний удар мотоцикл відкинуло на інший мотоцикл 27-річного хлопця, який огородив перехрестя, внаслідок чого обидва поліцейських отримали важкі травми, 61-річний поліцейський невдовзі помер у лікарні.

Нагадаємо

У центрі Тель-Авіва затримали чоловіка, який, ймовірно, намагався напасти на кортеж прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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