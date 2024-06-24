У Штутгарті внаслідок ДТП загинув поліцейський, який супроводжував Орбана
Київ • УНН
Співробітник поліції, який супроводжував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, загинув, а ще один був серйозно поранений в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю водія BMW в Штутгарті.
Сьогодні вранці поліцейський, що супроводжував ескорт прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, загинув внаслідок ДТП, ще один співробітник поліції отримав серйозні поранення, передає УНН з посиланням на Focus.
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Сьогодні, близько 11:15 наряд мотоциклістів дорожньої поліції Штутгарта супроводжував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана по дорозі до аеропорту.
"У цей момент 69-річний водій BWM хотів повернути ліворуч, але, мабуть, не помітив, що перехрестя вже було закрито поліцією для колони, і зіткнулася з мотоциклом 61-річного чоловіка", - йдеться в заяві прокуратури.
Через сильний удар мотоцикл відкинуло на інший мотоцикл 27-річного хлопця, який огородив перехрестя, внаслідок чого обидва поліцейських отримали важкі травми, 61-річний поліцейський невдовзі помер у лікарні.
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