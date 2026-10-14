НАТО не видит угрозы скорого нападения России, но готово защищать каждый сантиметр своей территории — Рютте

Североатлантический альянс в настоящее время не фиксирует признаков подготовки России к непосредственному нападению на страны НАТО, хотя Москва остается долгосрочной угрозой для европейской безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Эстонию, сообщает The Moscow Times со ссылкой на пресс-конференцию генсека, пишет УНН.

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По словам Рютте, Россия сейчас находится не в лучшем положении, а ее гибридные атаки против европейских государств свидетельствуют скорее о слабости, чем о силе.

Генсек подчеркнул, что Альянс не наблюдает наращивания российских войск, которые могли бы быть использованы для вторжения на территорию НАТО. В то же время он заверил, что союзники незамедлительно отреагируют, если такая подготовка начнется.

НАТО готово ответить на любую агрессию

Мы будем защищать каждый дюйм территории стран НАТО, независимо от того, живут там люди или нет, находится ли она рядом с Парижем, Таллином, Вашингтоном или Оттавой. У нас есть все необходимые планы, мы к этому готовы – заявил Рютте.

Он напомнил, что вдоль восточного фланга Альянса уже размещены передовые сухопутные силы. Кроме того, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич ранее предупредил, что в случае нападения на любое государство — члена Альянс уничтожит все силы, задействованные в агрессии.

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Отдельно Рютте прокомментировал российские гибридные операции в Европе. По его словам, у НАТО достаточно инструментов для противодействия диверсиям и другим угрозам, однако не все ответные меры будут публичными.

Генсек пояснил, что реакция Альянса не обязательно будет зеркальной. В некоторых случаях союзники будут отвечать симметрично, а в других применять иные способы противодействия, не раскрывая их подробностей.

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