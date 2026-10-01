россия накапливает дроны для более интенсивных атак по Украине - CBS News
Киев • УНН
россия сохраняет запасы оружия для массированных атак. В понедельник 86 из 124 дронов были реактивными, их сложнее перехватить.
россияне накапливают запасы оружия, чтобы осуществлять более интенсивные атаки по Украине. Об этом сообщает CBS News, передаёт УНН.
Детали
Во время атаки в понедельник россия в основном использовала "беспилотники с реактивными двигателями" - новую модель беспилотников дальнего действия, которые летают быстрее, и их сложнее перехватить. Военно-воздушные силы Украины заявили, что 86 из 124 беспилотников, использованных во время атаки, были реактивными.
Аналитик Центра "Вернись живым" Виктория Чекалина заявила, что во время атак весной и летом россия использовала лишь часть накопленных дронов.
Несмотря на способность запускать 600–1000 единиц за одну массированную атаку, на самом деле было использовано лишь около 150–300 беспилотников
Напомним
В сентябре Украина расширила географию дальнобойных ударов по россии, поражая НПЗ, предприятия ВПК, объекты ПВО и логистические объекты.