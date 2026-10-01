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россия накапливает дроны для более интенсивных атак по Украине - CBS News

Киев • УНН

 • 496 просмотра

россия сохраняет запасы оружия для массированных атак. В понедельник 86 из 124 дронов были реактивными, их сложнее перехватить.

россия накапливает дроны для более интенсивных атак по Украине - CBS News

россияне накапливают запасы оружия, чтобы осуществлять более интенсивные атаки по Украине. Об этом сообщает CBS News, передаёт УНН.

Детали

Во время атаки в понедельник россия в основном использовала "беспилотники с реактивными двигателями" - новую модель беспилотников дальнего действия, которые летают быстрее, и их сложнее перехватить. Военно-воздушные силы Украины заявили, что 86 из 124 беспилотников, использованных во время атаки, были реактивными.

Аналитик Центра "Вернись живым" Виктория Чекалина заявила, что во время атак весной и летом россия использовала лишь часть накопленных дронов.

Несмотря на способность запускать 600–1000 единиц за одну массированную атаку, на самом деле было использовано лишь около 150–300 беспилотников

 — заявила она.

Напомним

В сентябре Украина расширила географию дальнобойных ударов по россии, поражая НПЗ, предприятия ВПК, объекты ПВО и логистические объекты.

Евгений Устименко

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