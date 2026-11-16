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В Киеве меняют режим наружного освещения — будет ли темно в парках, скверах и на улицах

Киев • УНН

 • 2082 просмотра

В столице корректируют яркость уличных светильников и режим освещения парков. Архитектурную подсветку отключат, кроме определённых объектов.

В Киеве меняют режим наружного освещения — будет ли темно в парках, скверах и на улицах
Фото иллюстративное

С сегодняшнего дня, 16 ноября, в столице изменяют режим работы наружного освещения. Соответствующее решение предусматривает корректировку яркости светодиодных светильников в зависимости от времени суток, а также особый режим освещения парков и скверов. Об этом сообщили в КП «Киевгорсвет», передает УНН.

Детали

Вечером с момента включения света до комендантского часа и утром после его окончания светодиодные светильники с функцией диммирования будут работать на 50% мощности.

В парках и скверах в этот период будут включать 50% от общего количества светильников. Во время комендантского часа их будут выключать. Вместе с тем на отдельных объектах в парках и скверах электроснабжение линий наружного освещения будет оставаться включенным для подзарядки автономных источников питания устройств автоматизированной системы централизованного оповещения.

Во время комендантского часа светодиодные светильники с функцией диммирования будут работать на 20% мощности, а светильники без такой функции будут включать в количестве 50% от имеющихся на объекте.

Архитектурно-декоративное освещение столицы выключат. Исключением станут:

  • подсветка перил на Аллее художников;
    • функциональное освещение Берестейского путепровода;
      • функциональное освещение памятника Михаилу Грушевскому на улице Владимирской.

        Эти объекты будут освещать до начала комендантского часа. Также предусмотрена возможность включать архитектурно-декоративное освещение во время религиозных праздников в местах богослужений.

        Отдельный режим работы введут на определенных улицах столицы. Там светодиодные светильники с функцией диммирования будут работать на 100% мощности, а в период с 00:00 до 6:00 их мощность будут снижать до 50%.

        Речь идет о таких улицах и проспектах:

        • бул. Вацлава Гавела в Соломенском районе;
          • ул. Выборгская — от ул. Академика Янгеля до ул. Вадима Гетьмана в Соломенском районе;
            • ул. Николая Закревского в Деснянском районе;
              • ул. Космонавта Поповича в Деснянском районе;
                • просп. Лесной в Деснянском районе;
                  • ул. Радужная в Днепровском районе;
                    • ул. Ревуцкого в Дарницком районе;
                      • ул. Академика Янгеля в Соломенском районе.

                        Режим работы наружного освещения корректируют с учетом потребностей города, условий безопасности и необходимости рационального использования электроэнергии 

                        — говорится в сообщении.

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