Завтра состоится заседание "Рамштайна" — какие потребности Украины представит министр обороны Евгений Хмара

Владимир Зеленский и Евгений Хмара

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к заседанию «Рамштайна» — «сосредотачиваемся на перехватчиках для ПВО и обеспечении украинской боевой авиации боеприпасами, будем говорить и о дополнительном финансировании», передает УНН.

Готовимся к встрече контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн» уже завтра — министр обороны Евгений Хмара представит наши потребности и ключевые приоритеты в сотрудничестве. Конечно, сосредотачиваемся на перехватчиках для ПВО и обеспечении украинской боевой авиации боеприпасами. Есть перспектива увеличить производство дронов для наших Сил обороны. Будем говорить о дополнительном финансировании — сообщил Зеленский.

По словам Президента, необходим и больший импульс для совместных с партнерами производств. Скорость нашей работы должна увеличиваться, и каждый день должен приносить Украине и партнерам результаты.

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Рассчитываю на содержательную встречу. Министр обороны доложил также о выполнении плана дальнобойных санкций: наши украинские дипстрайки достигают определенных целей. Утвердил новые операции. Слава Украине! — резюмировал Глава государства.

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