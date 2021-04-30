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Как в "Черном зеркале": полиция Нью-Йорка "уволила" робота-пса Boston Dynamics из-за антиутопических опасений

Как в "Черном зеркале": полиция Нью-Йорка "уволила" робота-пса Boston Dynamics из-за антиутопических опасений

Киев  •  УНН

 • 22298 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Департамент полиции Нью-Йорка разорвал контракт с компанией Boston Dynamics на использование робота-пса после шквала критики и опасений местных жителей, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Так, после приобретения в прошлом году Департаментом полиции собаку, которую полиция назвала Digidog, отмечалось, что четвероногое устройство сможет перемещаться в места, слишком опасные для отправки офицерам.

Вопреки этому, робот стал источником горячих споров. Так, после того, как в апреле полицейские использовали его в здании муниципального жилья на Манхэттене, от горожан последовала негативная реакция: некоторые люди описали устройство как символ того, насколько чрезмерно агрессивной может быть полиция в отношении бедных слоев населения.

В конечном итоге, служба робота-собаки в полиции Нью-Йорка окончилась.

В ответ на запрос от члена городского совета Бена Каллоса и спикера совета Кори Джонсона с просьбой предоставить записи, связанные с устройством, сотрудники полиции заявили, что 22 апреля был расторгнут контракт стоимостью около 94 тыс. долларов на аренду робота у производителя, Boston Dynamics.

Заместитель комиссара Департамента полиции по разведке и борьбе с терроризмом Джон Миллер подтвердил в среду, что контракт был расторгнут и что собака была возвращена компании или будет возвращена в ближайшее время.

В интервью Миллер сказал, что договор аренды должен был закончиться в августе, и что до этого времени полиция планировала проверить возможности робота. По его словам, Департамент изменил свои планы после того, как устройство стало “мишенью” для людей, которые использовали его “для разжигания споров о расе и слежке”.

Каллос, демократ, представляющий Верхний Ист-Сайд, занял иную позицию, заявив, что присутствие устройства в Нью-Йорке подчеркивает то, что он назвал “милитаризацией полиции”.

Он сказал, что собаки-роботы напоминают тех, что были показаны в эпизоде “Metalhead” из сериала “Черное зеркало”.

“В то время, когда у нас должно быть больше полицейских на улице, чтобы строить отношения с жителями, они фактически движутся в другом направлении, пытаясь заменить их роботами”, — сказал он.

Представитель мэра города Билл Нейдхардт сказал, что он “рад, что Digidog был уничтожен”. “Это жутко, отталкивает и посылает неверный сигнал жителям Нью-Йорка”, — сказал Нейдхардт.

Миллер сказал, что полицейское управление использовало роботов для реагирования на опасные ситуации в течение почти 50 лет. Например, саперы используют устройства, похожие на небольшие танки, для обезвреживания или транспортировки взрывчатых веществ.

По словам Миллера, благодаря своим четырем “лапам” устройство Boston Dynamics было более маневренным, чем роботы, которые традиционно использовались полицией. По его словам, работать с роботом Boston Dynamics дешевле, а его средства видеозаписи лучше, чем у старых роботов.

По словам Миллера, устройство было использовано около полудюжины раз с тех пор, как департамент приобрел его в августе прошлого года, в том числе при баррикадах и захвате заложников. Он сказал, что однажды он доставил еду заложникам во время вторжения в дом в Квинсе.

Он допустил возможность того, что Digidog может вернуться, заявив, что департамент может решить, что это более эффективно, чем другие подобные устройства.

Исполнительный директор Boston Dynamics Майкл Перри сказал в интервью в этом месяце, что из примерно 500 роботов-собак, которые работают в полевых условиях по всему миру, большинство используются коммунальными предприятиями, на строительных площадках или в других коммерческих условиях, связанных с опасными ситуациями. Он сказал, что только четыре устройства использовались полицейскими управлениями.

Представитель Boston Dynamics заявила в среду, что роботы компании “не предназначены для использования в качестве оружия, причинения вреда или запугивания людей или животных”.

Дополнение

Как сообщал УНН, американская компания Boston Dynamics планировала начать продажи своих роботов SpotMini, которые визуально напоминают собак, в 2019 году. SpotMini может работать на одном заряде до 90 минут.

В прошлом году испытания автономного робота-собаки Boston Dynamics впервые провели на территории зоны отчуждения.

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