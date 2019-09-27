Boston Dynamics розпочали комерційний випуск своїх роботів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Компанія Boston Dynamics запустила на комерційний ринок одну з версій своїх роботів — Spot'а. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.
Наразі кампанія не буде продавати Spot'a, а лише буде надавати його в оренду. Boston Dynamics допускає, що ці роботи будуть корисні підприємствам у нафтогазовій сфері, на будівництві, або фірмам, що забезпечують громадську безпеку.
Цей тип роботів здатний відновлювати своє положення у просторі після падіння або дезорієнтації, підіймати вантаж до 14 кілограмів, працювати за температур від 20 градусів морозу до 45 градусів тепла, має захист від дощу та пилу, здатний долати перешкоди, має змінну батарею, камеру, ліхтар, маніпулятори та інші особливості.
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Задля оренди Spot'a, необхідно заповнити форму на сайті Boston Dynamics. Компанія зазначає, що оренда робота буде "дешевшою, ніж автомобіля". У свою чергу, наразі на сайті компанії не вказана точна ціна оренди, лише зазначається, що ціна буде формуватись на основі комлпектації робопса.
Нагадаємо, раніше в Boston Dynamics показали Spot'a в дії.