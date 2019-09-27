Boston Dynamics начали коммерческий выпуск своих роботов

На данном этапе кампания не будет продавать Spot’a, а лишь будет предоставлять его в аренду. Boston Dynamics допускает, что эти работы будут полезны предприятиям в нефтегазовой сфере, в строительстве, или фирмам, которые обеспечивают общественную безопасность.

Этот тип робота способен восстанавливать свое положение в пространстве после падения или дезориентации, поднимать груз до 14 килограммов, работать при температурах от 20 градусов мороза до 45 градусов тепла, имеет защиту от дождя и пыли, способен преодолевать препятствия, имеет сменную батарею, камеру, фонарь, манипуляторы и другие особенности.

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Для аренды Spot’a, необходимо заполнить форму на сайте Boston Dynamics. Компания отмечает, что аренда работа будет “дешевле, чем автомобиль”. В свою очередь, в настоящее время на сайте компании не указана точная цена аренды, только отмечается, что цена будет формироваться на основе комлпектации робопса.

Напомним, ранее в Boston Dynamics показали Spot’a в действии.