Чотириногого робота Mini Cheetah навчили робити сальто

КИЇВ. 1 березня. УНН. У Массачусетському технологічному інституті (MIT) в США створили чотириногого робота Mini Cheetah. Він вміє бігати з різною швидкістю, пересуватися боком, обертатися навколо своєї осі, а тепер ще й робити сальто. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний канал MIT в Youtube.