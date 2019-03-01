Чотириногого робота Mini Cheetah навчили робити сальто
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У Массачусетському технологічному інституті (MIT) в США створили чотириногого робота Mini Cheetah. Він вміє бігати з різною швидкістю, пересуватися боком, обертатися навколо своєї осі, а тепер ще й робити сальто. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний канал MIT в Youtube.
У MIT стверджують, що Mini Cheetah - перший чотириногий робот, якого вдалося цього навчити (сальто вийшло у нього далеко не з першого разу). Двоногий робот Atlas від Boston Dynamics робив сальто ще в 2017 році.
Нагадаємо, американська компанія Boston Dynamics почне продажі своїх роботів-собак SpotMini в 2019 році.
Про початок комерційних продажів в 2019 році повідомив один із засновників компанії Марк Рейберт.