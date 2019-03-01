Четвероногого робота Mini Cheetah научили делать сальто
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Массачусетском технологическом институте (MIT) в США создали четвероногого робота Mini Cheetah. Он умеет бегать с разной скоростью, передвигаться боком, вращаться вокруг своей оси, а теперь еще и делать сальто. Об этом сообщает УНН официальный канал MIT в Youtube.
В MIT утверждают, что Mini Cheetah — первый четвероногий робот, которого удалось этому научить (сальто получилось у него далеко не с первого раза). Двуногий робот Atlas от Boston Dynamics делал сальто еще в 2017 году.
Напомним, американская компания Boston Dynamics начнет продажу своих роботов-собак SpotMini в 2019 году.
О начале коммерческих продаж в 2019 году сообщил один из основателей компании Марк Рэйберт.