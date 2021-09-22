Минобороны Литвы призвало людей избавиться от смартфонов Xiaomi
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Министерство обороны Литвы рекомендует гражданам избегать покупки китайских мобильных телефонов и посоветовало выбросить те, которые у них есть сейчас. В частности, это касается смартфонов Xiaomi. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Национальный центр кибербезопасности Министерства обороны Литвы заявил, что смартфоны Xiaomi имеют встроенную способность выявлять и цензурировать такие термины, как "Свободный Тибет", "Да здравствует независимость Тайваня" или "движение за демократию". Отмечают, что такая функция программного обеспечения телефона Xiaomi Mi 10T 5G была выключена для "региона Европейского Союза", но ее можно включить дистанционно в любое время.
"Наша рекомендация — не покупать новые китайские телефоны и быстрее избавиться от уже приобретенных", — заявил заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс.
Добавим, что отношения между Литвой и Китаем в последнее время испортились из-за открытия в Вильнюсе миссии, которая будет называться Представительство Тайваня. В прошлом месяце Китай потребовал у Литвы отозвать своего посла в Пекине и заявил, что отзовет своего посланника в Вильнюсе.
Напомним
Компания Xiaomi отказалась от 10-летнего бренда Mi.