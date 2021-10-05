Украина присоединится к Центру НАТО по киберзащите в Таллине - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Сегодня, 5 октября, Министр обороны Украины Андрей Таран провел встречу с канцлером Министерства обороны Эстонской Республики господином Кусти Салми. Обсуждали вопросы двустороннего военного сотрудничества в области военного образования, военной подготовки, а также сотрудничества по вопросам кибербезопасности, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
Глава украинского оборонного ведомства и достопочтенный представитель Минобороны Эстонской Республики обсудили актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес. Андрей Таран выразил благодарность Кусти Салма за непоколебимую политическую поддержку Таллином усилий Украины по защите суверенитета и восстановления территориальной целостности страны, практическую помощь Вооруженным Силам Украины и устойчивую позицию в отношении нашей страны в Североатлантическом союзе.
Цитата
“Политическая и дипломатическая поддержка Украины Эстонской Республикой, в частности для стратегического курса нашего государства к членству в евроатлантические структуры, для нас чрезвычайно важна. Рассчитываем на продолжение последовательной позиции наших друзей в разблокировании заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны и получении Плана действий по членству в Альянсе”, — отметил Андрей Таран.
Дополнение
Отдельное внимание было уделено рассмотрению вопросов двустороннего оборонного сотрудничества в области военного образования, военной подготовки, а также сотрудничества по вопросам кибербезопасности. Особенно в этом контексте был обсужден эстонский опыт в учреждении Центра передового опыта НАТО по защите от киберугроз в Таллинне и планы Украины по присоединению к его деятельности.
Андрей Таран выразил благодарность эстонской стороне за помощь в лечении раненых украинских военнослужащих и их реабилитации в Эстонии, а также за решение вместе с Германией передать Украине полевой госпиталь, разработанный эстонской компанией. Это стало возможным благодаря оборонном пакета помощи, одобрило Министерство обороны Эстонии.
Глава украинского оборонного ведомства проинформировал собеседника о текущей ситуацию с безопасностью на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, в Крыму и вокруг границ нашего государства. Было отмечено, что активная фаза стратегических учений “Запад-2021” использована российскими властями для дополнительного наращивания войск вдоль нашей государственной границы с Россией и Беларусью. Обучение завершились, но не все военные формирования передислоцированы назад к местам постоянной дислокации.
Стороны договорились продолжить интенсивный диалог между двумя странами в сфере оборонного сотрудничества. Кусти Салма подтвердил приглашение эстонской стороны Андрею Тарана посетить Эстонскую Республику с рабочим визитом в удобное для него время.
Напомним
Министерство обороны Литвы рекомендует гражданам избегать покупки китайских мобильных телефонов и посоветовал выбросить те, которые в них есть сейчас. В частности, это касается смартфонов Xiaomi.