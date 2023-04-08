Locked Shields: НАТО в апреле проведет крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

Детали

Участники будут решать реальные задачи в сфере кибербезопасности: в частности, противостоять атакам на электросети, повышать способности сетей к защите и принимать тактические и стратегические решения в критической ситуации.

"Никакие другие учения по киберзащите не могут предложить такой конкретный и подробный опыт, как Locked Shields. 24 команды со всего мира должны будут поддерживать жизнь в критически важной инфраструктуре и ИТ-системах. 500 организаторов готовили и дорабатывали учения в течение семи месяцев и создали более 5500 соответствующих виртуальных систем. Команды смогут показать, насколько хорошо они умеют поддерживать работу систем в реальных ситуациях и в условиях сильного дефицита времени", - сказал директор Центра НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности Март Ноорма.

В этом году в учениях, организуемых с 2010 года, примут участие группы, состоящие из представителей стран-участников CCDCOE НАТО и ключевых партнеров из 38 разных стран.

Дополнение

Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности является подразделением НАТО со штаб-квартирой в Таллинне, которое занимается проблемами кибербезопасности стран Североатлантического альянса.

Украина планировала присоединиться к Центру НАТО по киберзащите в Таллине.