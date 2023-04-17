Детали

Отмечается, что решение имеет важное значение для Альянса, который десятилетиями находился в состоянии “спячки и неуверенности в себе”. Вступление в НАТО Финляндии стало еще одним провалом в войне для российского президента владимира путина.

После военных преступлений россиян в разных городах Украины, Польша и страны Балтии больше не хотят рисковать периодом российской оккупации. The New York Times добавляет, что в первые дни вторжения российские войска захватили намного больше земель, чем некоторые прибалтийские государства.

Предотвращение и сдерживание российской агрессии подразумевает практические действия: увеличение количества войск, постоянно базирующихся вдоль российской границы, более тесная интеграция военных планов США и союзников, увеличение военных расходов и более серьезные требования к союзникам.

Газета пишет, что российский диктатор владимир путин уже давно жалуется на окружение НАТО. Но его вторжение в Украину сподвигло Альянс к тому, чтобы снять оставшиеся запреты в отношении увеличения численности западных войск вдоль всей границы НАТО с россией.

Намерение заключается в том, чтобы сделать силы НАТО не только более сильными и боеспособными, но и более заметными для россии, что является ключевым элементом сдерживания.

“Больше нет споров о том, что присутствия НАТО слишком много, опасаясь разозлить москву. Речь а о том, насколько его достаточно”, — сказала в комментарии газете помощник генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям, а также представитель Европейского совета по иностранным делам Камилла Гранд.

Сейчас НАТО развернуло батальон многонациональных войск в восьми странах вдоль восточной границы с россией. Там также подробно описывают, как увеличить эти силы, чтобы усилить сдерживание и иметь возможность, в случае вторжения, отбрасывать вражеские нападения.

Сообщается, что большую часть войск Альянс передаст под командование высшего военного офицера НАТО, верховного главнокомандующего союзниками в Европе генерала Кристофера Каволи, который также командует американскими силами в Европе.

Один из высокопоставленных чиновников отмечает, что в новой стратегии “сдерживание и защита” генерал Каволи впервые со времен “Холодной войны” объединяет военные планы США и союзников.

По его словам, американцы снова находятся в центре обороны Европы, решая вместе с НАТО, как именно США будет защищать Европу.

Чиновник добавляет, что впервые со времен Холодной войны восточноевропейские страны будут точно понимать действия НАТО. В частности, что НАТО намеревается сделать для их защиты, что каждая страна должна сделать для собственной защиты, и как оказать помощь другим странам. Западные государства в Альянсе, в свою очередь, будут знать, куда нужно направить свои силы.

НАТО также согласовывает долгосрочные требования к союзникам. Если ранее страны-члены НАТО могли попросить отправить некоторые легковооруженные экспедиционные силы с вертолетами в Афганистан, например, теперь им будет поставлена задача защищать отдельные части территории НАТО.

Изменения в Альянсе начались в 2014 году после того, как россия аннексировала Крым, что спровоцировало восстание на Донбассе. На саммите в Уэльсе того же года союзники по НАТО договорились о цели сократить военные расходы до 2% от ВВП к 2024 году, который значительно увеличился – на 350 млрд долларов с 2014 года.

На следующем саммите НАТО в июле этого года будет согласован новый план расходов. Как утверждают в НАТО, учитывая трудности рф в Украине, если крупные страны будут тратить от 2,5% до 3% ВВП на вооруженные силы в течение следующего десятилетия, этого должно быть достаточно.

После 2014 года НАТО также согласилась разместить четыре небольших подразделения в странах Балтии и Польше. Идея заключалась в том, чтобы в случае вступления в бой с врагом – получить подкрепление через неделю или две после вторжения.

После российского вторжения НАТО добавила еще четыре батальона передового базирования, чтобы сформировать восемь таких сил вдоль восточной окраины НАТО, включая Румынию, Словакию, Венгрию и Болгарию. Но общая численность войск всех восьми боевых групп составляет всего 10 232 человек.

В настоящее время организация планирует, как увеличить силы до бригадного размера, то есть разместить от 4 до 5 тысяч военнослужащих в каждой стране, чтобы сделать усиленное сдерживание НАТО «более надежной растяжкой». Это также будет означать совершенствование противовоздушной обороны НАТО.

Кроме того, НАТО начала в открытую анонсировать о своих учениях. Если ранее о ежегодных учениях ядерных сил НАТО, известных как Steadfast Noon, ничего не говорилось, то в прошлом году, после вторжения россии, учения проводились открыто. По словам представителя НАТО, было важно показать москве, что Альянс не останавливают даже ядерные угрозы.

Газета добавляет, что на данном этапе командованию НАТО необходимо выяснить, как включить в этот механизм Финляндию.

“В принципе, руководство НАТО может призвать для боя 13 корпусов численностью от 40 до 50 тысяч человек в каждом. Но реальная боеспособная численность НАТО далеко не такова”, – признают высокопоставленные чиновники НАТО.

Поэтому генерал Каволи и его команда должны выяснить, как лучше всего и где развернуть силы Альянса в условиях кризиса.

Одним из вызовов является мобильность и логистика: передвижение войск, танков и орудий на позиции в быстром темпе.

В настоящее время существуют основные препятствия на пути после окончания Холодной войны, в том числе нехватка складских помещений, отсутствие подходящих железнодорожных вагонов, отсутствие прав пересечения границы и использование дорог — вопросы, требующие решения со стороны гражданских властей.

Один из представителей НАТО отмечает, что даже снабжение Украины из мирной Польши оказывается серьезной логистической “головной болью”. В частности, речь идет о нехватке железнодорожных вагонов, способных перевозить тяжелую технику, такую как танки, а разрешения необходимо получать на каждой европейской границе.

По его словам, делать это в условиях, когда летят ракеты, сбрасываются бомбы — это совсем другая задача.

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