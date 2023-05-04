Полиция Берлина расследует утечку информации о визите Зеленского в Германию

Все началось со статьи в печатном издании Berliner Zeitung (BZ), опубликованной в среду, со ссылкой на неназванные источники в берлинской полиции, подтверждающие факт визита.

СМИ вскоре обратили внимание на дополнительные детали — например, в каком именно берлинском отеле остановится президент, и о различных принимаемых мерах безопасности.

Украина старается максимально скрывать местонахождение Зеленского. О планах его поездок обычно объявляют постфактум или в последнюю минуту, иногда даже после его возвращения — например, при посещении более опасных районов на линии фронта в Украине.

Например, его приезд в Финляндию в среду для переговоров с лидерами Северных стран стал для большинства неожиданностью.

Его последние личные переговоры с Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном в Париже в феврале были объявлены канцелярией президента Франции только в день его прибытия.

Детали

Следователи начали расследование "по подозрению в разглашении секретов в связи с возможным визитом президента", говорится в заявлении полиции.

Полиция подтвердила факт расследования, связанного со статьей в BZ. В отчете были "конфиденциальные подробности" подготовки к визиту Зеленского, заявили в полиции.

"Берлинская полиция ни разу официально не предоставила никакой информации, которая могла бы поставить под угрозу государственный визит", - говорится в заявлении.

"Я считаю невыносимым, что... один-единственный сотрудник таким позорным образом наносит ущерб репутации берлинской полиции как на национальном, так и на международном уровне", - говорится в заявлении президента берлинской полиции Барбары Словик.

"Я могу только представить, что этот человек не знал о последствиях своих действий", - добавила Словик.

Новостной сайт t-online процитировал неназванные "источники, близкие к правительству" в Киеве, которые заявили, что Украина "глубоко разочарована" тем, что "очень конфиденциальная информация о безопасности", по-видимому, была "сознательно" опубликована из немецких источников.

Издание со ссылкой на свои источники назвало это "безответственным" и заявило, что это может "поставить под сомнение возможный визит украинского президента".

Дополнение

Отношения между Берлином и Киевом иногда обострялись после вторжения россии в Украину.

Украина обвинила Германию в том, что она слишком снисходительно относилась к президенту россии владимиру путину накануне войны и требовала от Берлина дополнительной военной поддержки.

Киев пренебрежительно отнесся к визиту президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера через несколько недель после вторжения, что, в свою очередь, задержало первый визит канцлера Олафа Шольца в страну.

Однако с тех пор и Штайнмайер, и Шольц посетили Украину.