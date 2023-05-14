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Зеленський та Штайнмаєр обговорили організацію Глобального саміту миру

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Німеччини провів переговори з Федеральним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром. Зустріч відбулася у форматі віч-на-віч та у складі делегацій, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Офісу президента.

Глава Української держави подякував Німеччині за всебічну політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України з початку повномасштабної російської агресії, а також за вагомий внесок ФРН у зміцнення міжнародної коаліції на захист нашої країни.

Президент України високо оцінив новий, найбільший із початку повномасштабної агресії оборонний пакет допомоги, оголошений урядом ФРН.

Глава держави висловив подяку Німеччині за прийом громадян України, які були змушені залишити свої домівки через повномасштабне російське вторгнення.

Володимир Зеленський наголосив на важливості притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших звірствах, скоєних російським агресором.

Сторони окремо зупинилися на спільній роботі з просування української формули миру та організації Глобального саміту миру за участю максимальної кількості держав, зокрема країн Глобального Півдня.

Окрему увагу було приділено питанням європейської та євроатлантичної інтеграції України. Глава Української держави зазначив, що наша країна розраховує на дієве сприяння Німеччини в підтримці заявки на приєднання до НАТО.

Акцентуючи на важливості продовження комплексного тиску на агресора, Президент України висловив сподівання на провідну роль ФРН в ухваленні ЄС чергового санкційного пакету.

Під час перемовин ішлося про участь ФРН у відновленні України. Цьому сприяє, зокрема, встановлений минулого року двома президентами спільний патронат над муніципальними й регіональними партнерствами України та Німеччини.

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