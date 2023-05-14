Зеленский и Штайнмайер обсудили организацию Глобального саммита мира

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Германию провел переговоры с Федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Встреча состоялась в формате с глазу на глаз и в составе делегаций, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Офиса президента.

Глава Украинского государства поблагодарил Германию за всестороннюю политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины с начала полномасштабной российской агрессии, а также за весомый вклад ФРГ в укрепление международной коалиции в защиту нашей страны.

Президент Украины высоко оценил новый, самый большой с начала полномасштабной агрессии оборонный пакет помощи, объявленный правительством ФРГ.

Глава государства выразил благодарность Германии за прием граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабного российского вторжения.

Владимир Зеленский отметил важность привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях и других зверствах, совершенных российским агрессором.

Стороны отдельно остановились на совместной работе по продвижению украинской формулы мира и организации Глобального саммита мира с участием максимального количества государств, в частности стран Глобального Юга.

Отдельное внимание было уделено вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Глава Украинского государства отметил, что наша страна рассчитывает на действенное содействие Германии в поддержке заявки на присоединение к НАТО.

Акцентируя на важности продолжения комплексного давления на агрессора, Президент Украины выразил надежду на ведущую роль ФРГ в принятии ЕС очередного санкционного пакета.

Во время переговоров речь шла об участии ФРГ в восстановлении Украины. Этому способствует, в частности, установленный в прошлом году двумя президентами совместный патронат над муниципальными и региональными партнерствами Украины и Германии.

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