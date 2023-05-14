Зеленский и Шольц скоординировали позиции накануне саммита G7 и обсудили ситуацию на фронте

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«Во время встречи я проинформировал господина канцлера о ситуации на поле боя, о возможностях наших войск возвращать свободу и безопасность нашим людям. Украинские активные действия на фронте будут продолжаться», - сказал Зеленский.

Также он сообщил, что они обсудили международные меры, которые они готовят для реализации украинской формулы мира, для усиления глобальной координации ради стабильности и спокойствия международных отношений.

«Скоординировали наши позиции в преддверии саммита G7. Конечно обсудили решения которых мы ожидаем от стран мира, и это вопрос Евросоюза, НАТО по той неопределенности которая существует пока», - рассказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский сообщил, что он с Шольцом одобрили сегодня совместное заявление о комплексном взаимодействии, которое отражает их уровень отношений.

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Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский уже был принят президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.