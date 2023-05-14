Зеленський запросив світ приєднатися до української формули миру
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запросив світ приєднатися до української формули миру. Про це він сказав під час церемонії вручення йому міжнародної премії ім. Карла Великого в Німеччині, передає кореспондент УНН.
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«Я вірю, що Німеччина стане одним із лідерів її (формули миру – ред.) реалізації так само… Ми запрошуємо світ приєднуватися до наших справедливих та чесних принципів миру. Кожен хто приєднується до нашої формули фактично робить її своєю, і я впевнений, що українська формула миру може стати німецькою формулою миру, європейською формулою миру, формулою миру для світу», - сказав Зеленський.
Доповнення
Зеленський заявляв, що Україна зацікавлена у залученні до «формули миру» якомога більшої кількості країн, але будь-який план щодо миру має базуватися на пропозиції України.