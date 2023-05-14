Будь-який план щодо миру має базуватися на пропозиції України – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Україна зацікавлена у залученні до «формули миру» якомога більшої кількості країн, але будь-який план щодо миру має базуватися на пропозиції України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини, передає кореспондент УНН.
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«Війна відбувається на території нашої держави, і тому будь-який план щодо миру буде базуватися на пропозиції України. Це наша чітка позиція, це план України, наша формула миру. Що стосується інших держав, які хочуть проявляти й вже проявляють ті чи інші ініціативи. Нам не потрібно багато різних планів, тому що у нас одна України, і війна одна, і вона суто на нашій території. Тому базуватися треба на нашому плані», - розповів Зеленський.
Президент зауважив, що Україна зацікавлена в тому, щоб якнайбільше держав взяли участь у першому саміті «Формули миру», робота над організацією якого триває.
«Ми готові до дискусій, до будь-яких пропозицій, але тільки на нашому майданчику», - зазначив Зеленський.
Доповнення
Зеленський заявляв, що Україні потрібен справедливий мир, а не посередники.