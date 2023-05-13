Нам не потрібні посередники, нам потрібен справедливий мир - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Україні потрібен справедливий мир, а не посередники. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками італійських 3MI, передає УНН.
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"З усією повагою до Вашої Святості, нам не потрібні посередники, нам потрібен справедливий мир", - заявив український лідер Володимир Зеленський.
"Ми запрошуємо Папу Римського, як і інших лідерів, працювати для справедливого миру, але спочатку ми повинні зробити все інше", — додав він, підкресливши, що зараз немає сенсу намагатися залучити росію до діалогу.
"Ви не можете бути посередником з путіним, жодна країна світу не може цього зробити", - додав Зеленський.
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Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Римі, запросив італійських політичних лідерів та громадських діячів відвідати Україну, щоб "на власні очі" побачити наслідки російської агресії.