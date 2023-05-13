Нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Украине нужен справедливый мир, а не посредники. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями итальянских 3MI, передает УНН.
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"Со всем уважением к Вашему Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир", - заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
"Мы приглашаем Папу Римского, как и других лидеров, работать для справедливого мира, но сначала мы должны сделать все остальное", — добавил он, подчеркнув, что сейчас нет смысла пытаться привлечь россию к диалогу.
"Вы не можете быть посредником с путиным, ни одна страна мира не может этого сделать", - добавил Зеленский.
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Ранее
Президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в Риме, пригласил итальянских политических лидеров и общественных деятелей посетить Украину, чтобы "собственными глазами" увидеть последствия российской агрессии.