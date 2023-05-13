Зеленський у Римі запросив італійських діячів відвідати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Римі, запросив італійських політичних лідерів та громадських діячів відвідати Україну, щоб "на власні очі" побачити наслідки російської агресії. Про це він сказав на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Я хочу запросити зараз усіх політичних лідерів Італії, громадських діячів відвідати нашу Україну, поспілкуватися особисто зі звичайними людьми. Мені здається, що якщо ви побачите на власні очі, що там наробила одна людина, - путін, всі нарешті зрозуміють, чому ми так протистоїмо злу. Ми просто боремося за життя", - заявив Зеленський.
Деталі
Він також подякував Мелоні за візит до Києва, зауваживши, що це був "дуже важливий сигнал", який "позитивно сприйняло суспільство. сприймає позитивно суспільство".
"Суспільство знає, що ви не по чутках, а реально побачили все на власні очі. І колишній прем'єр-міністр Драгі теж був в Україні, і це також було важливо. Вони бачать, як ми захищаємось, які є руйнівні наслідки цієї кривавої війни", - констатував президент.
Він також висловив вдячність "усім італійцям, чиї серця не залишаються байдужими", і підтримують допомогу у захисті України.
"Я хочу подякувати за допомогу порятунку життів людей, і все, що ми робимо разом, ми робимо заради безпеки. Це те, що захищає наші українські родини, дітей, захищає оселі наших цивільних, життя воїнів. Можливо хтось, хто не бачив, що таке агресія росії, думає нібито всеодно чим все закінчиться, хто переможе. Але це питання про те, коли нарешті російські бомби просто перестануть знищувати українські сили, і кожна українська родина буде впевненою, що її дім чи квартиру не розіб'є та, чи інша ракета, не розіб'є далекобійна артилерія", - зауважив Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у Римі провів розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та оголосив про "важливі рішення" щодо оборони українського неба. Сторони також розглянули питання вступу країни до Євросоюзу, відбудову України після війни.