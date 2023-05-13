Зеленский в Риме пригласил итальянских деятелей посетить Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в Риме, пригласил итальянских политических лидеров и общественных деятелей посетить Украину, чтобы "воочию" увидеть последствия российской агрессии. Об этом он сказал на совместном брифинге с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, передает корреспондент УНН.
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"Я хочу пригласить сейчас всех политических лидеров Италии, общественных деятелей посетить нашу Украину, пообщаться лично с обычными людьми. Мне кажется, что если вы увидите собственными глазами, что там наделал один человек, - путин, все наконец поймут, почему мы так противостоим злу. Мы просто боремся за жизнь", - заявил Зеленский.
Детали
Он также поблагодарил Мелони за визит в Киев, отметив, что это был "очень важный сигнал", который "положительно восприняло общество. воспринимает положительно общество".
"Общество знает, что вы не по слухам, а реально увидели все собственными глазами. И бывший премьер-министр Драги тоже был в Украине, и это также было важно. Они видят, как мы защищаемся, какие есть разрушительные последствия этой кровавой войны", - констатировал президент.
Он также выразил благодарность "всем итальянцам, чьи сердца не остаются равнодушными", и поддерживают помощь в защите Украины.
"Я хочу поблагодарить за помощь спасения жизней людей, и все, что мы делаем вместе, мы делаем ради безопасности. Это то, что защищает наши украинские семьи, детей, защищает дома наших гражданских, жизни воинов. Возможно кто-то, кто не видел, что такое агрессия россии, думает якобы все равно чем все закончится, кто победит. Но это вопрос о том, когда наконец российские бомбы просто перестанут уничтожать украинские силы, и каждая украинская семья будет уверенной, что ее дом или квартиру не разобьет та или иная ракета, не разобьет дальнобойная артиллерия", - отметил Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в Риме провел разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и объявил о "важных решениях" по обороне украинского неба. Стороны также рассмотрели вопросы вступления страны в Евросоюз, восстановление Украины после войны.