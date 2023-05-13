"Важливі рішення" щодо захисту неба, вступ України до ЄС та відбудова: Зеленський у Римі провів розмову з прем'єром Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Римі провів розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та оголосив про "важливі рішення" щодо оборони українського неба. Сторони також розглянули питання вступу країни до Євросоюзу, відбудову України після війни, сказав лідер держави на спільному брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Я дякую усім італійцям, чиї серця залишаються небайдужими до зла, і підтримують допомогу у захисті. Сьогодні ми обговорили нашу співпрацю, безпекову, військову. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба. Друге - реалізація "Формули миру", про яку ми говорили кілька разів з Джорджією... Третє, про що ми сьогодні говорили з пані прем'єр-міністром - це взаємодія в Європі", - розповів Зеленський.
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Президент зазначив, що Італія "зробила важливу річ", посиливши свою енергетичну незалежність від росії.
"Це позбавляє державу-терориста чинити тиск на вас, ви молодці. Немає варіанту маніпулювати вами, і варто іти далі в усіх аспектах незалежності, зокрема від росії. Один із елементів цього - це санкції. Я дякую за підтримку санкцій проти агресії росії", - сказав він.
Крім цього, Зеленський розповів, що обговорив з Мелоні європейську інтеграцію, "рішення, яких ми очікуємо цього року".
"Україна реалізовує рекомендації Єврокомісії, обов'язково, не зважаючи на війну ми все це зробимо. Для нас це велика мотивація - бути серед рівних, стати членом Європейського Союзу. Буде правильним, коли вже цього року Європейська Рада схвалить рішення про початок переговорів щодо вступу України в ЄС", - наголосив лідер держави.
Також, додав президент, сторони обговорили відбудову України.
"Після ударів цієї війни ми разом будуємо ґрунт, щоб наші суспільства, український та італійський бізнес отримали багато можливостей у відбудові. Ми дуже в цьому зацікавлені, це додасть сили і добробуту як українцям, так і італійцям", - підсумував він.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні у Римі наголосив на необхідності реалізувати "Формулу миру" представлену рік тому, щоб у тому числі повернути до країни викрадених росією українських дітей та дорослих.