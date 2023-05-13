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"Важные решения" по защите неба, вступление Украины в ЕС и восстановление: Зеленский в Риме провел разговор с премьером Италии

Киев • УНН

 • 767186 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Риме провел разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и объявил о "важных решениях" по обороне украинского неба. Стороны также рассмотрели вопросы вступления страны в Евросоюз, восстановление Украины после войны, сказал лидер государства на совместном брифинге, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Я благодарю всех итальянцев, чьи сердца остаются неравнодушными к злу, и поддерживают помощь в защите. Сегодня мы обсудили наше сотрудничество, безопасность, военное. Есть очень важные решения по защите нашего неба. Второе - реализация "Формулы мира", о которой мы говорили несколько раз с Джорджией... Третье, о чем мы сегодня говорили с госпожой премьер-министром - это взаимодействие в Европе", - рассказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что Италия "сделала важную вещь", усилив свою энергетическую независимость от россии.

"Это лишает государство-террориста оказывать давление на вас, вы молодцы. Нет варианта манипулировать вами, и стоит идти дальше во всех аспектах независимости, в том числе от россии. Один из элементов этого - это санкции. Я благодарю за поддержку санкций против агрессии россии", - сказал он.

Кроме этого, Зеленский рассказал, что обсудил с Мелони европейскую интеграцию, "решения, которых мы ожидаем в этом году".

"Украина реализовывает рекомендации Еврокомиссии, обязательно, несмотря на войну мы все это сделаем. Для нас это большая мотивация - быть среди равных, стать членом Европейского Союза. Будет правильным, когда уже в этом году Европейский Совет примет решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС", - подчеркнул лидер государства.

Также, добавил президент, стороны обсудили восстановление Украины.

"После ударов этой войны мы вместе строим почву, чтобы наши общества, украинский и итальянский бизнес получили много возможностей в восстановлении. Мы очень в этом заинтересованы, это придаст силы и благосостояния как украинцам, так и итальянцам", - подытожил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Риме подчеркнул необходимость реализовать "Формулу мира" представленную год назад, чтобы в том числе вернуть в страну похищенных россией украинских детей и взрослых.

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