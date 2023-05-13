"Вони вкрадені росією": Зеленський у Римі закликав реалізувати "Формулу миру", щоб повернути українських дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні у Римі наголосив на необхідності реалізувати "Формулу миру" представлену рік тому, щоб у тому числі повернути до країни викрадених росією українських дітей та дорослих, передає кореспондент УНН.
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"Українська "Формула миру" - це 10 пунктів які комплексно усувають загрози миру, 10 дуже конкретних кроків. Я хочу підкреслити, що одним з пунктів є повернення в Україну усіх українців які перебувають в полоні у росії, усіх дітей та дорослих, які були силою депортовані на територію російської федерації. Це надзвичайно чутлива тема", - розповів лідер держави.
Він наголосив: "Відомо про 19 393 дитини, це вже конкретика, з іменами та прізвищами, коли були вони вивезені. Вони вкрадені росією".
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Зеленський зазначив, що реальна кількість вивезених росією дітей може бути "значно більшою", оскільки на тимчасово окупованих територіях перебувало щонайменше 200 000 тисяч дітей.
"Ми знаємо, що російська влада не лише розлучає дітей з рідними, але і вчить ненавидіти Україну, ми маємо діяти максимально швидко, щоб повернути вкрадених наших дітей. Для цього треба реалізувати один із пунктів нашої "Формули миру", - зазначив він.
Крім цього, президент вказав, що мирний план України допоможе не лише покласти край російській агресії, а й недопустити повторення вцілому агресій в Європі. Він вкотре підкреслив, що росію "не цікавить мир", вона відповідає на це "знов ракетами і артилерією".
Нагадаємо
В Італії завершилась зустріч прем'єрки Джорджії Мелоні та президента України Володимира Зеленського. Як пише Sky TG24, зустріч відбулась у палаццо Кіджі і тривала 70 хвилин.