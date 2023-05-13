"Они украдены россией": Зеленский в Риме призвал реализовать "Формулу мира", чтобы вернуть украинских детей

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"Украинская "Формула мира" - это 10 пунктов, которые комплексно устраняют угрозы миру, 10 очень конкретных шагов. Я хочу подчеркнуть, что одним из пунктов является возвращение в Украину всех украинцев, находящихся в плену у России, всех детей и взрослых, которые были силой депортированы на территорию российской федерации. Это очень чувствительная тема", - рассказал лидер государства.

Он отметил: "Известно о 19 393 ребенка, это уже конкретика, с именами и фамилиями, когда были они вывезены. Они украдены россией".

Детали

Зеленский отметил, что реальное количество вывезенных россией детей может быть "значительно больше", поскольку на временно оккупированных территориях находилось по меньшей мере 200 000 тысяч детей.

"Мы знаем, что российские власти не только разлучают детей с родными, но и учат ненавидеть Украину, мы должны действовать максимально быстро, чтобы вернуть украденных наших детей. Для этого надо реализовать один из пунктов нашей "Формулы мира", - отметил он.

Кроме этого, президент указал, что мирный план Украины поможет не только положить конец российской агрессии, но и не допустить повторения в целом агрессий в Европе. Он в очередной раз подчеркнул, что россию "не интересует мир", она отвечает на это "снова ракетами и артиллерией".

Напомним

В Италии завершилась встреча премьера Джорджии Мелони и президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет Sky TG24, встреча состоялась в палаццо Киджи и длилась 70 минут.