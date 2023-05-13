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Зеленський про зустріч із Папою Римським: попросив засудити російські злочини в Україні

Зеленський про зустріч із Папою Римським: попросив засудити російські злочини в Україні

Київ • УНН

 • 872843 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський попросив Папу Римського Франциска засудити російські злочини в Україні, а також розповів про українську формулу миру, передає УНН.

Деталі

Зеленський у Telegram повідомив, що під час зустрічі з Папою Римським Франциском наголосив на десятках тисяч депортованих дітей.

"Маємо докласти всіх сил задля повернення їх додому", - зазначив Зеленський.

Крім цього, Глава держави "попросив засудити російські злочини в Україні. Бо не може бути рівності між жертвою та агресором".

"Також розказав про нашу формулу миру як єдиний дієвий алгоритм досягнення справедливого миру. Запропонував приєднатися до її реалізації", - резюмував Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Жести людяності" і ситуація в Україні: у Ватикані розповіли подробиці зустрічі Зеленського і Папи Римського

Зазначимо, що це була друга зустріч Папи Франциска і Володимира Зеленського, який свій перший візит до Ватикану здійснив 8 лютого 2020 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Святіший Отець тричі спілкувався з Президентом України по телефону. Перша така розмова відбулася вже 26 лютого 2022 року. Два тижні тому, 27 квітня, Папа Франциск приймав у Ватикані Прем’єр-міністра України Дмитра Шмигаля.

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