"Жести людяності" і ситуація в Україні: у Ватикані розповіли подробиці зустрічі Зеленського і Папи Римського
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Папа Франциск зустрівся з Президентом України. Це була друга зустріч Папи Франциска з Володимиром Зеленським, перша після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Йшлося про "жести людності" та ситуацію в Україні, передає УНН із посиланням на Vatican news.
Деталі
Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані Президента України Володимира Зеленського, який опісля зустрівся із архиєпископом Полем Річардом Ґаллаґером, Секретарем у справах стосунків Святого Престолу з Державами і міжнародними організаціями.
Святіший Отець прийняв гостя в робочому кабінеті при залі Павла VI. Делегацію на площі перед залом зустрів Регент Префектури папського дому монсеньйор Леонардо Сапієнца. «Дякую за цей візит», – сказав Папа, вітаючи Президента України, на що він відповів: «Це велика честь».
Як інформує прес-служба Святого Престолу, розмова Папи Франциска з Володимиром Зеленським завершилася представленням делегації та обміном подарунками. Під час розмови йшлося про гуманітарну та політичну ситуацію в Україні, спричинену війною. Папа запевнив у своїх постійних молитвах, що засвідчують його постійні прилюдні заклики, починаючи від лютого минулого року. Обоє погодилися щодо необхідності й надалі здійснювати гуманітарні зусилля на підтримку населення. Папа підкреслив невідкладність «жестів людяності» щодо найбезпорадніших, невинних жертв війни.
Додамо
Святіший Отець подарував бронзову скульптуру оливкової гілки як символ миру, а також спеціальні видання документів понтифікату, між якими – Послання на цьогорічний Всесвітній день миру та збірка «Енцикліка про мир в Україні», до якої ввійшли всі виступи Папи Франциска на тему війни в Україні, сказані протягом перших дев’яти місяців повномасштабної російської агресії. Президент подарував Святішому Отцеві картину «Втрата, 2022-58» українського митця Олексія Ревіки, присвячену загибелі дітей внаслідок війни, та композицію «Неопалима» Юрія Вакуленка, що зображує ікону Матері Божої у вогні, вірізблену на пластині бронежилета.
Зазначимо, що це була друга зустріч Папи Франциска і Володимира Зеленського, який свій перший візит до Ватикану здійснив 8 лютого 2020 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Святіший Отець тричі спілкувався з Президентом України по телефону. Перша така розмова відбулася вже 26 лютого 2022 року. Два тижні тому, 27 квітня, Папа Франциск приймав у Ватикані Прем’єр-міністра України Дмитра Шмигаля.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський сьогодні зустрінеться з Папою Римським - візит офіційно підтверджено. Чого чекати від перемовин?