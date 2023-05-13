"Жести людяності" і ситуація в Україні: у Ватикані розповіли подробиці зустрічі Зеленського і Папи Римського

ukru
10:29 • 21947 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 52282 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 67733 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 99076 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 304056 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 404666 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 322957 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 352318 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 310092 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224395 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.5 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 74566 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 73182 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 64037 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 72626 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 69353 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 22100 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 99159 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 419952 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 560913 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 591834 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 6497 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 30177 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 69353 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 214546 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 404687 перегляди
Актуальне
"Жести людяності" і ситуація в Україні: у Ватикані розповіли подробиці зустрічі Зеленського і Папи Римського

"Жести людяності" і ситуація в Україні: у Ватикані розповіли подробиці зустрічі Зеленського і Папи Римського

Київ • УНН

 • 1053727 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Папа Франциск зустрівся з Президентом України. Це була друга зустріч Папи Франциска з Володимиром Зеленським, перша після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Йшлося про "жести людності" та ситуацію в Україні, передає УНН із посиланням на Vatican news.

Деталі

Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані Президента України Володимира Зеленського, який опісля зустрівся із архиєпископом Полем Річардом Ґаллаґером, Секретарем у справах стосунків Святого Престолу з Державами і міжнародними організаціями.

Святіший Отець прийняв гостя в робочому кабінеті при залі Павла VI. Делегацію на площі перед залом зустрів Регент Префектури папського дому монсеньйор Леонардо Сапієнца. «Дякую за цей візит», – сказав Папа, вітаючи Президента України, на що він відповів: «Це велика честь».

Як інформує прес-служба Святого Престолу, розмова Папи Франциска з Володимиром Зеленським завершилася представленням делегації та обміном подарунками. Під час розмови йшлося про гуманітарну та політичну ситуацію в Україні, спричинену війною. Папа запевнив у своїх постійних молитвах, що засвідчують його постійні прилюдні заклики, починаючи від лютого минулого року. Обоє погодилися щодо необхідності й надалі здійснювати гуманітарні зусилля на підтримку населення. Папа підкреслив невідкладність «жестів людяності» щодо найбезпорадніших, невинних жертв війни.

Додамо

Святіший Отець подарував бронзову скульптуру оливкової гілки як символ миру, а також спеціальні видання документів понтифікату, між якими – Послання на цьогорічний Всесвітній день миру та збірка «Енцикліка про мир в Україні», до якої ввійшли всі виступи Папи Франциска на тему війни в Україні, сказані протягом перших дев’яти місяців повномасштабної російської агресії. Президент подарував Святішому Отцеві картину «Втрата, 2022-58» українського митця Олексія Ревіки, присвячену загибелі дітей внаслідок війни, та композицію «Неопалима» Юрія Вакуленка, що зображує ікону Матері Божої у вогні, вірізблену на пластині бронежилета.

Зазначимо, що це була друга зустріч Папи Франциска і Володимира Зеленського, який свій перший візит до Ватикану здійснив 8 лютого 2020 року. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Святіший Отець тричі спілкувався з Президентом України по телефону. Перша така розмова відбулася вже 26 лютого 2022 року. Два тижні тому, 27 квітня, Папа Франциск приймав у Ватикані Прем’єр-міністра України Дмитра Шмигаля.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський сьогодні зустрінеться з Папою Римським - візит офіційно підтверджено. Чого чекати від перемовин?

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.91
Bitcoin
$81,484.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.70
Золото
$3,147.64
Ethereum
$1,788.98