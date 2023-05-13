"Жесты человечности" и ситуация в Украине: в Ватикане рассказали подробности встречи Зеленского и Папы Римского

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Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане Президента Украины Владимира Зеленского, который после встретился с архиепископом Полем Ричардом Галлагером, Секретарем по делам отношений Святого Престола с государствами и международными организациями.

Святейший Отец принял гостя в рабочем кабинете при зале Павла VI. Делегацию на площади перед залом встретил Регент Префектуры папского дома монсеньор Леонардо Сапиенца. «Спасибо за этот визит», – сказал Папа, приветствуя Президента Украины, на что он ответил: «Это большая честь».

Как информирует пресс-служба Святого Престола, разговор Папы Франциска с Владимиром Зеленским завершился представлением делегации и обменом подарками. Во время разговора речь шла о гуманитарной и политической ситуации в Украине, вызванной войной. Папа заверил в своих постоянных молитвах, о чем свидетельствуют его постоянные публичные призывы, начиная с февраля прошлого года. Оба согласились о необходимости и в дальнейшем осуществлять гуманитарные усилия в поддержку населения. Папа подчеркнул неотложность «жестов человечности» в отношении самых беспомощных, невинных жертв войны.

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Святейший Отец подарил бронзовую скульптуру оливковой ветви как символ мира, а также специальные издания документов понтификата, между которыми – Послание на Всемирный день мира этого года и сборник «Энциклика о мире в Украине», в который вошли все выступления Папы Франциска на тему войны в Украине, сказанные в течение первых девяти месяцев полномасштабной российской агрессии. Президент подарил Святейшему Отцу картину «Потеря, 2022-58» украинского художника Алексея Ревики, посвященную гибели детей в результате войны, и композицию «Неопалимая» Юрия Вакуленко, изображающую икону Матери Божьей в огне, вырезанную на пластине бронежилета.

Отметим, что это была вторая встреча Папы Франциска и Владимира Зеленского, который свой первый визит в Ватикан совершил 8 февраля 2020 года. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Святейший Отец трижды общался с Президентом Украины по телефону. Первый такой разговор состоялся уже 26 февраля 2022 года. Две недели назад, 27 апреля, Папа Франциск принимал в Ватикане Премьер-министра Украины Дмитрия Шмыгаля.

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