Зеленський подарував Папі Римському ікону, написану на залишках бронежилета
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Ватикані відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського та Папи Римського Франциска. Як повідомляє Sky TG24, розмова тривала 40 хвилин, глава української держави подарував понтифіку ікону Мадонни, написану на залишках бронежилета, передає УНН.
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За даними Sky TG24, розмова Папи Римського з президентом України Володимиром Зеленським тривала 40 хвилин. Зустріч відбулася в залі Павла VI.
Також відомо, що Папа Римський подарував Володимиру Зеленському невелику скульптуру у вигляді оливкової гілки – символу миру. Натомість український президент подарував Папі Римському ікону Мадонни, написану на залишках бронежилета.
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Папа Римський у Ватикані зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським і подякував за візит.
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