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Зеленский подарил Папе Римскому икону, написанную на остатках бронежилета

Киев • УНН

 • 2239131 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В Ватикане состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Папы Римского Франциска. Как сообщает Sky TG24, разговор длился 40 минут, глава украинского государства подарил понтифику икону Мадонны, написанную на остатках бронежилета, передает УНН.

Детали

По данным Sky TG24, разговор Папы Римского с президентом Украины Владимиром Зеленским длился 40 минут. Встреча состоялась в зале Павла VI.

Также известно, что Папа Римский подарил Владимиру Зеленскому небольшую скульптуру в виде оливковой ветви – символа мира. Взамен украинский президент подарил Папе Римскому икону Мадонны, написанную на остатках бронежилета.

Ранее

Папа Римский в Ватикане встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и поблагодарил за визит.

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