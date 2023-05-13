Зеленский подарил Папе Римскому икону, написанную на остатках бронежилета

Детали

По данным Sky TG24, разговор Папы Римского с президентом Украины Владимиром Зеленским длился 40 минут. Встреча состоялась в зале Павла VI.

Также известно, что Папа Римский подарил Владимиру Зеленскому небольшую скульптуру в виде оливковой ветви – символа мира. Взамен украинский президент подарил Папе Римскому икону Мадонны, написанную на остатках бронежилета.

Ранее

Папа Римский в Ватикане встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и поблагодарил за визит.

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