Зеленский подарил Папе Римскому икону, написанную на остатках бронежилета
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Ватикане состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Папы Римского Франциска. Как сообщает Sky TG24, разговор длился 40 минут, глава украинского государства подарил понтифику икону Мадонны, написанную на остатках бронежилета, передает УНН.
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По данным Sky TG24, разговор Папы Римского с президентом Украины Владимиром Зеленским длился 40 минут. Встреча состоялась в зале Павла VI.
Также известно, что Папа Римский подарил Владимиру Зеленскому небольшую скульптуру в виде оливковой ветви – символа мира. Взамен украинский президент подарил Папе Римскому икону Мадонны, написанную на остатках бронежилета.
Ранее
Папа Римский в Ватикане встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и поблагодарил за визит.
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