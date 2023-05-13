Зеленский о встрече с Папой Римским: попросил осудить российские преступления в Украине

Детали

Зеленский в Telegram сообщил, что во время встречи с Папой Римским Франциском отметил десятки тысяч депортированных детей.

"Мы должны приложить все силы для возвращения их домой", - отметил Зеленский.

Кроме этого, Глава государства "попросил осудить российские преступления в Украине. Потому что не может быть равенства между жертвой и агрессором".

"Также рассказал о нашей формуле мира как единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира. Предложил присоединиться к ее реализации", - резюмировал Зеленский.

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Отметим, что это была вторая встреча Папы Франциска и Владимира Зеленского, который свой первый визит в Ватикан совершил 8 февраля 2020 года. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Святейший Отец трижды общался с Президентом Украины по телефону. Первый такой разговор состоялся уже 26 февраля 2022 года. Две недели назад, 27 апреля, Папа Франциск принимал в Ватикане Премьер-министра Украины Дмитрия Шмыгаля.