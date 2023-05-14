Любой план по миру должен базироваться на предложении Украины - Зеленский

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«Война происходит на территории нашего государства, и поэтому любой план по миру будет базироваться на предложении Украины. Это наша четкая позиция, это план Украины, наша формула мира. Что касается других государств, которые хотят проявлять и уже проявляют те или иные инициативы. Нам не нужно много разных планов, потому что у нас одна Украина, и война одна, и она сугубо на нашей территории. Поэтому базироваться надо на нашем плане», — рассказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы как можно больше государств приняли участие в первом саммите «Формулы мира», работа над организацией которого продолжается.

«Мы готовы к дискуссиям, к любым предложениям, но только на нашей площадке», — отметил Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что Украине нужен справедливый мир, а не посредники.