Любой план по миру должен базироваться на предложении Украины - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Украина заинтересована в привлечении к «формуле мира» как можно большего количества стран, но любой план по миру должен базироваться на предложении Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии, передает корреспондент УНН.
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«Война происходит на территории нашего государства, и поэтому любой план по миру будет базироваться на предложении Украины. Это наша четкая позиция, это план Украины, наша формула мира. Что касается других государств, которые хотят проявлять и уже проявляют те или иные инициативы. Нам не нужно много разных планов, потому что у нас одна Украина, и война одна, и она сугубо на нашей территории. Поэтому базироваться надо на нашем плане», — рассказал Зеленский.
Президент отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы как можно больше государств приняли участие в первом саммите «Формулы мира», работа над организацией которого продолжается.
«Мы готовы к дискуссиям, к любым предложениям, но только на нашей площадке», — отметил Зеленский.
Дополнение
Зеленский заявлял, что Украине нужен справедливый мир, а не посредники.