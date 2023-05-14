Зеленский пригласил мир присоединиться к украинской формуле мира

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«Я верю, что Германия станет одним из лидеров ее (формулы мира – ред.) реализации так же… Мы приглашаем мир присоединяться к нашим справедливым и честным принципам мира. Каждый кто присоединяется к нашей формуле фактически делает ее своей, и я уверен, что украинская формула мира может стать немецкой формулой мира, европейской формулой мира, формулой мира для мира», — сказал Зеленский.

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Зеленский заявлял, что Украина заинтересована в привлечении к «формуле мира» как можно большего количества стран, но любой план по миру должен базироваться на предложении Украины.