Лидеры G7 обсудят предложение Зеленского по мирному саммиту в Украине без участия рф - СМИ

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"Это требовали украинцы, и я ожидаю, что это будет обсуждено G7", - сказал представитель Евросоюза, добавив, что есть "много элементов мирного плана, которые необходимо обсудить".

Детали

Предложенное мероприятие, как ожидается, не будет включать россию, и будет направлена на продвижение "Формулы мира" Зеленского, состоящей из 10 пунктов и направленной на прекращение войны в Украине, пишут СМИ. Одним из пунктов этого плана является требование к россии вывести все свои войска из страны и восстановить полную территориальную целостность Украины.

Встреча лидеров G7 состоится 19-21 мая в японском городе Хиросима.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая пригласил мир присоединиться к украинской формуле мира.

Во время своего "евротура" президент Украины провел переговоры с лидерами Италии, Германии, Франции и Великобритании. В том числе они обсудили подготовку к саммиту "Группы семи", который состоится на этой неделе в Хиросиме.