Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Страны "Группы семи" (G7) планируют ограничить экспорт российских алмазов, со ссылкой на источники сообщает немецкое агентство dpa, пишет УНН.
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"Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов", - сообщает dpa со ссылкой на неназванные источники.
При этом AFP пишет, что официальный представитель ЕС заявил, что на встрече лидеров в Японии будут обсуждаться санкции против торговли россией алмазами на миллиарды долларов, надеясь еще больше лишить москву средств для ее войны в Украине.
"Мы считаем, что нам необходимо ограничить экспорт из российской торговли в этом секторе", - сказал чиновник.
Напомним
СМИ также сообщают, что лидеры G7 обсудят предложение Зеленского по мирному саммиту в Украине без участия рф.