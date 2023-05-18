Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов - СМИ

Детали

"Страны G7 планируют ограничить экспорт российских алмазов", - сообщает dpa со ссылкой на неназванные источники.

При этом AFP пишет, что официальный представитель ЕС заявил, что на встрече лидеров в Японии будут обсуждаться санкции против торговли россией алмазами на миллиарды долларов, надеясь еще больше лишить москву средств для ее войны в Украине.

"Мы считаем, что нам необходимо ограничить экспорт из российской торговли в этом секторе", - сказал чиновник.

Напомним

СМИ также сообщают, что лидеры G7 обсудят предложение Зеленского по мирному саммиту в Украине без участия рф.