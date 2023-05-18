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ЕС "уверен" в появлении санкций против россии по алмазам - CNN

ЕС "уверен" в появлении санкций против россии по алмазам - CNN

Киев • УНН

 • 722480 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Европейский Союз "уверен" в том, что план введения санкций в отношении российских алмазов будет принят на предстоящей встрече G7 в Японии, со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

На брифинге журналистам в четверг высокопоставленный представитель ЕС подчеркнул, что «главным направлением» по санкциям для G7 является их «обход».

"То, чего мы стремимся (сделать), что, по нашему мнению, будет важно в ближайшие месяцы, - это алмазы, и вы можете ожидать, что это будет упомянуто в коммюнике G7", - сказал чиновник.

Брюссель пока не имеет официального предложения о том, как эти санкции вступят в силу, сказал чиновник, подчеркнув, что блоку необходимо «сначала взаимодействовать с партнерами», а не делать это самостоятельно. Чиновник назвал «отслеживание алмазов» «решающим» вопросом, подчеркнув роль различных участников цепочки производства бриллиантов.

«То, что поступает из россии, имеет огромную ценность для отрасли, поэтому мы считаем, что нам необходимо ограничить экспорт из россии в этом секторе, и это будет важно иметь возможность реализовать», - сказал чиновник.

По словам чиновника, Индия, названная «ключевым игроком» в бриллиантовой отрасли, должна рассматриваться как важный игрок в предполагаемых санкциях G7.

Чиновник говорил о «дипломатическом танце» по поводу того, как G7 подходит к вопросу санкций с различными странами. Те, кто из ЕС, с большей вероятностью поддержат Украину, но G7 надо будет быть осторожным при обсуждении санкций с другими странами, сказал чиновник.

ЕС хотел бы осторожно взаимодействовать с такими странами, как Индия, где алмазная промышленность «очень важна», добавил чиновник, не только «с точки зрения цифр, но и с точки зрения политики и символики».

Дополнение

Одна из стран G7, США уже ввели ограничения на экспорт российских алмазов. В марте прошлого года президент США Джо Байден издал указ, который включал запрет на непромышленные российские алмазы. Запрет был направлен непосредственно против "Алроса", которую правительство США определило как крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию, на долю которой приходится 90% алмазодобывающих мощностей россии и 28% мировой добычи алмазов.

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