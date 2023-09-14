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США оголосили про нові санкції проти рф. У Зеленського відреагували

Київ • УНН

 • 402988 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет санкцій проти росії, запровадивши обмеження на підприємства, фінансові установи та транспортні засоби. Крім того, під санкції потрапили фізичні особи, серед яких є громадяни Грузії та Польщі, передає УНН з посиланням на повідомлення управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Деталі

Серед організацій, які були додані до списку санкційних , є:

Акціонерне товариство “61-й бронетанковий ремонтний завод”

71-й автобронетанковий ремонтний завод міністерства оборони рф

72-й автобронетанковий ремонтний завод міністерства оборони рф

Акціонерне товариство “Башвзрывтехнологии”

Фондові спостереження “Мосинжпроект”

Акціонерне товариство “ТАСКОМ”

Акціонерне товариство “ульяновський патронний завод”

Під санкції підпали такі компанії, як:

“Автоваз”

“Москвич”

“Трансмашхолдинг”

“Росавтодор”

НВО “Сатурн”

“Сінко-Банк”

Також були запроваджені санкції проти юридичних осіб з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Туреччина розкритикувала Європейський парламент за підтримку санкцій проти росії

Додамо

В Офісі Президента України вже встигли відреагувати на новий пакет, зокрема керівник ОП Андрій Єрмак написав: “Гарний пакет санкцій США. Скоро більше деталей”.

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